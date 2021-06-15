بيع حطب محلي يوقف 51 مخالفا لنظام البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 51 مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 42 م3 من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.



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