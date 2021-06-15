، هاتف "TECNO CAMON 17 Pro" الجديد يتفوَّق على الهواتف الذكية في التقاط "السيلفي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شركة تكنو TECNO تطلق أحدث هواتفها الذكية

أطلقت اليوم شركة تكنو (TECNO)، العلامة التجارية الصاعدة عالمياً للهواتف الذكية من الجيل الجديد هاتفها TECNO CAMON 17 Pro بنجاح، حيث ركزت على صور السيلفي للمستخدمين في مرحلة ما بعد عصر الوباء بكاميرا سيلفي بدقة ٤۸ ميجابكسل مزودة بالذكاء الاصطناعي ومعدل تحديث فائق ۹۰ هرتز وشاشة ۸.٦ بوصة عالية الدقة، وليس هذا فحسب، فقد أظهرت شركة تكنو الإخلاص في فهم المستهلكين من خلال دعوة المتخصصين في الصناعة لمناقشة ظاهرة اجتماعية مهمة وهي "صور السيلفي وثقافتها".

TECNO Mobile

وتعد TECNO Mobile العلامة التجارية المميزة للهاتف المحمول في شركة TRANSSION Holdings حيث تضم مجموعة شاملة من الأجهزة المحمولة والهواتف العادية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وقد تأسست عام 2006 ومقرها هونج كونج.

وباعتبارها علامة تجارية، تكرس TECNO جهودها لتحويل أحدث التقنيات إلى منتجات محلية بموجب المبدأ التوجيهي "فكر عالميًا، وتصرف محليًا.

وتنتشر شركة TECNO، التي تأسست عام 2006، في أكثر من 60 دولة حول العالم. وهي الآن واحدة من أكبر ثلاث علامات تجارية للهاتف المحمول في إفريقيا وإحدى الشركات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2016 دخلت تكنو سوق الهواتف النقالة في الشرق الأوسط بعد الحصول على حصة جيدة في افريقيا ثم في جنوب شرق آسيا في عام 2017.

كما تُعد TECNO الشريك الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم في مجال الهواتف والأجهزة اللوحية و دخلت شركة TECNO في شراكة ممتدة لعدة سنوات مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بصفتها الشريك الرسمي للحواسيب اللوحية والهواتف.

وتُعد الشراكة خطوة مهمة في الاستراتيجية العالمية التي تتبناها شركة TECNO وتُبرز تطلعها نحو بناء العلامة التجارية الأكثر تأثيرًا وأفضليةً في مجال الاتصالات الجوالة في الأسواق الناشئة.

ومن خلال الشراكة مع نادٍ ناجح ومشهور مثل نادي مانشستر سيتي، فإن شركة TECNO بذلك قد نجحت في الحصول على مركز مرموق أكثر من أيّ وقت مضى يتيح لها التواصل مع المشجعين والمستهلكين حول العالم وتقديم أحدث ابتكاراتها وتزويدهم بتجربة هواتف أكثر إلهامًا.

وقال ستيفن ها، المدير العام لشركة تكـنـو موبايل: "نسعى دائماً إلى تحقيق انجازات في المنتجات والتكنولوجيا من أجل لمس الروح البشرية وإلهام الطاقة الإيجابية فيها.

واكتسبت الظاهرة الاجتماعية لصور السيلفي زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة وأصبحت أساسية في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم. لقد تحول العالم بشكل دائم بسبب تأثيرات جائحة كورونا وأصبحت وظيفة الصور الشخصية أكثر أهمية حيث يستخدمها الناس للبقاء على اتصال مع أحبائهم بأمان. يعد هاتف CAMON 17 Pro أول منتج يركز على هذا السلوك حيث يربط المستخدمون في الوقت الحاضر في عصر ما بعد الوباء صور السيلفي بهويتهم.

وتتمسك شركة تكنو دائماً بشعار العلامة التجارية "الشباب في الصميم" ولا تكل أبداً عن السعي وراء التميز في قيادة الأسواق الناشئة العالمية. تعمل تكـنـو باستمرار على ترقية تصميم ومزايا منتجاتها، والتي تزداد أناقة وحيوية وتفوقاً باستمرار وتلامس بروعتها الروح البشرية. يعتبر هاتف TECNO CAMON 17 منتجاً فريداً في عصر ما بعد الوباء.

كاميرا سيلفي بدقة ٤۸ ميجابكسل مزودة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الجمال بكل تألق

ويمكن للمستخدم التقاط التفاصيل الجميلة بطريقة أنيقة مع لمسة احترافية إضافية بواسطة كاميرا السيلفي بدقة ٤۸ ميجابكسل.

ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة رفع صورة السيلفي من خلال خوارزميات دقيقة يمكنها تحديد الميزات بناءً على الجنس وكذلك ضبط ضوء البيئة لجعل المستخدم في مقدمة ومركز الصورة. تساعد المجموعة الواسعة من الأدوات سهلة الاستخدام والمجهزة في هاتف TECNO CAMON 17 Pro المستخدمين على تخصيص الصور التي يريدون التقاطها. يمكن للمستخدمين الآن إخفاء العيوب و الهالات السوداء والحصول على شكل الجسم المثالي والقيام بالكثير لتحسين الجمال كما يحلو لهم. تم إجراء دراسات مكثفة للتأكد من أن خاصية التجميل تعمل بسلاسة على كل لون بشرة.

تكنو كاميرا لاب- مختبر التصوير بتقنية ™️TAIVOS

يأتي هاتف TECNO CAMON 17 Pro مزوداً بتقنية TAIVOS المسجلة كعلامة تجارية. توفر تقنية TAIVOS من تكـنـو والتي ترمز إلى"حل تحسين رؤية الذكاء الاصطناعي" (TECNO AI Vision Optimization Solution) للمستخدمين تجربة بصرية غير مسبوقة، لا سيما في بيئات الإضاءة المنخفضة.

ويمكن لـ TAIVOS تصفية ضوضاء الصورة بشكل أفضل وتحسين وضوحها أيضاً، مما يؤدي الى تحسين تأثيرات التصوير الليلي. تعمل تقنية TECNO بكفاءة لدفع حدود أداء التصوير بالهاتف المحمول وقد تم إجراء الكثير من الأبحاث لتحسين هذه التقنية بشكل أفضل. حيث تضمنت الأبحاث عدداً كبيراً من الصور ومئات من المصورين المحترفين، ما جعلها تكنولوجيا جديرة الثقة وساعد على إدخال أفضل تقنيات الكاميرا في هاتف TECNO CAMON 17 Pro مما يجعله رائداً في مجال التصوير الفوتوغرافي.

ويتيح الوضع الليلي الفائق في هاتف TECNO CAMON 17 Pro والمدعوم من™️TAIVOS مزيداً من الضوء ويحسن التفاصيل في الخلفية ذات الإضاءة المنخفضة، مما يضفي وضوحاً لا مثيل له في الصور ويتيح للمستخدمين الحصول على الضوء حتى في الظلام! تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي أيضاً لجعل بشرة المستخدم تبدو مذهلة تماماً بغض النظر عن لونها.

مظهر أنيق ومذهل مع جماليات ووظائف

وتوفر الشاشة مقاس ۸.٦ بوصة ۱۰۸۰ × ۲٤٦۰ فل اتش دي وضوحاً لا يضاهى يخطف الأبصار. وتبدو كل حافة أكثر حدة وكل لون أكثر إشراقاً حتى تتمكن من غمر المستخدم في الفيديو عالي الدقة والألعاب الاحترافية. يوفر معدل التحديث الفائق البالغ ۹۰ هرتز تجربة سلسة ومنعشة لا مثيل لها.

تم تصميم مظهر الهاتف مع مراعاة الجوانب العملية وجماليات الأناقة. استخدم المصممون الضوء والظل، بالإضافة إلى قوام متماسك متناهي الصغر ومتقن الصنع. تم أيضاً دمج الطلاء البصري لجعل الهاتف مقاوماً لبصمات الأصابع.

وتم تصميم الهاتف مع مراعاة مجموعة من المبادئ المريحة حيث أن الهاتف أنحف من سابقاته مع امكانية تعديل الحواف لمنح المستخدم سهولة في الإمساك به.

بطارية طويلة الأمد بأداء فائق

ويعتبر هذا الهاتف قادراً على منح المستخدمين الأداء الذي يستحقونه، حيث أصبحت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة، والألعاب غامرة أكثر، والشبكات أسرع. يحتوي الهاتف على وحدة معالجة مركزية ذات ۸ نواة مع محسن الألعاب HyperEngine ، مما يجعلها أسرع شريحة من تكـنـو حتى الآن تقدم للمستخدمين أداءً استثنائياً. يسمح تحسين الشبكة باستخدام محرك التنبؤ بتزام WIFI / LTE بحيث يظل اتصالك دون انقطاع أثناء اللعب.

ولا داعي للقلق بعد الآن بشأن نفاد شحن هاتفك في اللحظات الحاسمة مع بطارية ضخمة بقوة ٥۰۰۰ مللي أمبير في الساعة. بالاضافة الى ذلك، يأتي هاتف TECNO CAMON 17 Pro مزوداً بشاحن سريع حتى لا يضطر المستخدمون إلى الانتظار حيث سيكون هاتف TECNO CAMON 17 Pro جاهزاً للذهاب عندما يكونون هم كذلك.

شريحة G95.. أداء أكثر سلاسة وأسرع

أصبحت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة والألعاب غامرة أكثر والشبكات أسرع. تعد وحدة المعالجة المركزية المكونة من ۸ نواة مع محسن الألعاب HyperEngine هي أسرع شريحة حتى الآن تمنح المستخدمين أداءً استثنائياً. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الجدولة الذكية والموازنة إعادة تخصيص الموارد لضمان أقصى قدر من كفاءة الطاقة بحيث تدوم البطارية لفترة أطول. يسمح تحسين الشبكة باستخدام محرك التنبؤ بتزامن WIFI / LTE بحيث يظل الاتصال دون انقطاع أثناء اللعب.

مزود بأحدث نظام OS7.6 المصمم بعناية مع مراعاة المستخدمين

وتدرك تكنو أهمية الخصوصية، حيث يتيح هاتف TECNO CAMON 17 Pro للمستخدمين استخدام بصمات الأصابع لقفل التطبيقات والحفاظ على أمان البيانات قدر الإمكان. يأتي الهاتف أيضاً مع ميزة الخصوصية والتي تضمن فقط للمستخدم الذي ينظر مباشرة إلى الشاشة أن يرى ما يتم عرضه.

وبنقرة واحدة يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين القوالب الاحترافية لإنشاء ألبومات ديناميكية ومثيرة ليتم تشغيلها للأصدقاء والعائلة. لا يمكن أن تكون مشاركة اللحظات الحابسة للأنفاس أسهل من ذلك!