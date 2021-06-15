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قال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم بن حامد مؤمنة: إن الشركة استلمت الأصول المنقولة في المشاعر المقدسة من الجهات ذات العلاقة وبدأت تهيئتها للاستخدام حج هذا العام.
وأوضح "مؤمنة" في لقاء مع قناة العربية أن شركة كدانة هي الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمطور الرئيسي المعني بمنطقة المشاعر المقدسة وحماها من خلال مخططها العام.
وأضاف أن من أهداف الشركة تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستوى الجذب للمشاعر عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة كدانة إلى بدء العمل على تحقيق بعض المكاسب السريعة في المشاعر المقدسة، التي ستسهم في تحقيق رفع الطاقة الاستيعابية من خلال مشاريع تطوير وإدارة الخِدْمات والعمل على تطوير المخيمات النموذجية وضمان جاهزيتها على أكمل وجه.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:33 PM
استلمت الأصول المنقولة من الجهات ذات العلاقة وبدأت تهيئتها للحج"كدانة" تستهدف رفع مستوى الجذب للمشاعر المقدسة على مدار العام
قال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم بن حامد مؤمنة: إن الشركة استلمت الأصول المنقولة في المشاعر المقدسة من الجهات ذات العلاقة وبدأت تهيئتها للاستخدام حج هذا العام.
وأوضح "مؤمنة" في لقاء مع قناة العربية أن شركة كدانة هي الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمطور الرئيسي المعني بمنطقة المشاعر المقدسة وحماها من خلال مخططها العام.
وأضاف أن من أهداف الشركة تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستوى الجذب للمشاعر عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة كدانة إلى بدء العمل على تحقيق بعض المكاسب السريعة في المشاعر المقدسة، التي ستسهم في تحقيق رفع الطاقة الاستيعابية من خلال مشاريع تطوير وإدارة الخِدْمات والعمل على تطوير المخيمات النموذجية وضمان جاهزيتها على أكمل وجه.
، "كدانة" تستهدف رفع مستوى الجذب للمشاعر المقدسة على مدار العام ،
المصدر : الخليج 365
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