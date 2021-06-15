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"الصحة النفسية" بالطائف تشترط الحصول على لقاح كورونا لزيارة النزلاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تماشياً مع توجهات الوزارة والتعليمات الوقائية لمنع انتشار العدوى

شددت إدارة مستشفى الصحة النفسية على ضرورة الحصول على لقاح للراغبين في زيارة نزلاء المستشفى من أهلهم وذويهم وجعلته شرطاً أساسياً للحصول على تصريح الزيارة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المستشفى أن هذا الشرط يأتي تماشياً مع توجهات وزارة الصحة التي وضعتها لدخول المنشآت الحكومية والمجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وحماية لنزلاء المستشفى من العدوى.

يذكر أن مواعيد الزيارة يومياً تبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:24 PM

تماشياً مع توجهات الوزارة والتعليمات الوقائية لمنع انتشار العدوى

"الصحة النفسية" بالطائف تشترط الحصول على لقاح كورونا لزيارة النزلاء
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

شددت إدارة مستشفى الصحة النفسية على ضرورة الحصول على لقاح كورونا للراغبين في زيارة نزلاء المستشفى من أهلهم وذويهم وجعلته شرطاً أساسياً للحصول على تصريح الزيارة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المستشفى أن هذا الشرط يأتي تماشياً مع توجهات وزارة الصحة التي وضعتها لدخول المنشآت الحكومية والمجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وحماية لنزلاء المستشفى من العدوى.

يذكر أن مواعيد الزيارة يومياً تبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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