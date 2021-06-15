محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة. كورونا في العراق.. 4618 إصابة جديدة و26 وفاة و4137 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-15 سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة. 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 05:46 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة. ، كورونا في العراق.. 4618 إصابة جديدة و26 وفاة و4137 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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