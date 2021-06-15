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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة في عدد من أحياء مدينة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، وقد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 07:52 PM
مواطن في العقد الخامس من العمرشرطة الرياض: القبض على شخص انتحل صفة رجال الأمن واستوقف العمالة وسلب ما بحوزتهم
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة في عدد من أحياء مدينة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، وقد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض: القبض على شخص انتحل صفة رجال الأمن واستوقف العمالة وسلب ما بحوزتهم ،
المصدر : الخليج 365
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