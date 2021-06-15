شكرا لمتابعة خبر عن السعدون: برنامج التحول الوطني سينتقل لمرحلة جديدة بدءًا من الآن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، ثامر السعدون، إن برنامج التحول الوطني سينتقل لمرحلة جديدة بدءً من الآن لدفع عجلة الإنجاز وتحقيق مستهدفات البرنامج.

وأضاف أن هناك كوادر وطنية متميزة تعمل من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه من مستهدفات البرنامج، الذي تم إتمام مرحلته الأولى بنهاية العام الماضي.

وأكد أن المرحلة الأولى كانت مرحلة بناء وتأسيس، وتم إتمامها بنجاح، حيث زادت نسبة المرأة في سوق العمل إلى 31% برغم أن المستهدف في 2020م كان 27%.

وأشار إلى أنه تم خفض الحوادث المرورية، كما تقدم مركز المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري، الصادر عن البنك الدولي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونوه بأنه يتم في إطار البرنامج دراسة المعوقات وتحديد الفرص وتطوير مبادرات لكي يتم تنفيذها وفقا لمؤشرات ومستهدفات محددة.

وأكد أن البرنامج يتولى أيضا دور المتابعة وتقديم الدعم للجهات المختلفة، بما يمكن من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.