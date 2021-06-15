شكرا لمتابعة خبر عن "الأمير سطام" لـ منظمة العفو الدولية: معاييركم تدافع عن الأعمال الإرهابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على مناشدة منظمة العفو الدولية بالإفراج عن مصطفى آل درويش المتهم بارتكاب عدد من الأعمال الإرهابية لإستهداف أفراد الأمن والمواطنين.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "هذا الشخص مرتبط بأعمال إرهابية لاستهداف أفراد الأمن والمواطنين.. هل أصبحت المعايير الدولية لديكم تدافع عن الأعمال الإرهابية؟".

وأضاف: "بنفس القياس الذي تتحدثون به سنجدكم يوماً ما تدافعون عن إرهاب داعش وغيرها بذريعة الحقوق, التعذيب الذي تتحدثون عنه هو من وحي خيال منظمتكم المأجورة والحاقدة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت صورة للإرهابي "آل دوريش" مدعية تعرضه للتعذيب وناشدت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عنه.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد إصدار وزارة الداخلية لقرار تنفيذ حكم القتل تعزيرًا لـ "مصطفى آل دوريش" لتكوينه خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن بالدمام.

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