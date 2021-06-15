شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري: مكانة والدي عند ولاة أمر البلاد منذ عهد الملك فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إن والده كان له مكانة عند ولاة أمر البلاد منذ عهد الملك فيصل، بالإضافة إلى مواقف كثيرة وفي مجالات مختلفة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح سعد الشثري خلال لقاء مع قناة العربية:"كان لوالدي هو تواصلا مع المجتمع من خلال زيارة المرضى ومشاركتهم في مناسبات الزواج وتلبية الدعوات في الجنائز والتعزية".

وأشار:" كان لوالدي مجلسا مفتوحا لاستقبال المواطنين في كل ساعات النهار وكان له أثرا جميلا في الترابط المجتمعي من خلال التواصل والقبائل وجهود الإصلاح والصلح فيما بينها".

وأضاف:"كان له مساهمات كبيرة في العمل التطوعي من خلال دعمه والمشاركة فيه"، مبينا:"كان يتم استشارته وأخذ رأيه في القضايا التي له فيه شيئا من التخصص".

وكانت "صدى" أشارت إلى وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري، الذي رحل، عن الحياة بعد صراع مع المرض.

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