3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت مدينة الرياض حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة، مسجلة 187 حالة شفاء، من إجمالي 1014 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 149 حالة تعاف في جدة، و128 في مكة المكرمة، و93 في ينبع، و31 في الطائف، و20 في الخرمة، و17 في كل من: تبوك وحائل وأبها والدمام والنعيرية، و16 في الظهران، و15 في بللسمر، و12 في كل من: القطيف وجازان، و11 في كل من: الهفوف وبيش والخفجي و10 في كل من: بريدة والجبيل الكامل.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 8 حالات تعاف في كل من: عرعر والخبر ومحايل والليث، و7 في كل من: البرك وبلجرشي، و6 في كل من: الأسياح ونجران وأبو عريش وعيون الجواء، و5 في كل من: خميس مشيط والمويه والمجاردة والمبرز، و4 في كل من: عنيزة وصفوى والقنفذة وفيفا والحرث ووادي الدواسر وراس تنورة، و3 في كل من: شواق والخاصرة وسكاكا والمخواة وأحد المسارحة وصامطة وصبيا والخرج والريث والجفر.

كما سجلت حالتي تعاف في كل من: خليص والطوال والدائر وفرسان والعارضة والمدينة المنورة والباحة وطريف ومليجة والبدائع وأملج والمذنب ووادي الفرع وأبوراكة.

وأشارت إلى تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الشنان وسميراء وثار وعقلة الصقور وأحد رفيدة والدرب والدلم وبيشة ورابغ وبقيق والمندق وقيا والشملي والغزاله ورياض الخبراء والحناكية وضرما ومهد الذهب وحوطة بني تميم وتربة وبدر وحقل وحفر الباطن والقويعية والمزاحمية وأضم وساجر وترج والبشائر.

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