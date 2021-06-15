الأمير فيصل بن فرحان يبحث «تطورات إقليمية» مع وزيرة خارجية ليبيا

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش. .

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وكان وزير الخارجية شارك، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية العرب، وبحث الاجتماع الوزاري، تعزيز العمل العربي المشترك، والتشاور والتنسيق حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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