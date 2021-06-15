اخبار السعوديه

وزارة الصحة: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر سريعًا في التجمعات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، وحثت الجميع على أهمية التقيُّد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الوزارة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1269  حالة مؤكدة وتعافي  1014  حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10314 منها 1569 حالة حرجة.

ووفق الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 468175 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 450255 حالة، وسجلت الوفيات 16 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة  7606 حالات.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا