وزارة الصحة: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر سريعًا في التجمعات

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، وحثت الجميع على أهمية التقيُّد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الوزارة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1269 حالة مؤكدة وتعافي 1014 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10314 منها 1569 حالة حرجة.

ووفق الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 468175 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 450255 حالة، وسجلت الوفيات 16 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7606 حالات.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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