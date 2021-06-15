وزارة الموارد البشرية: إتمام التنقل الوظيفي وفق العقود الموثقة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنَّ خدمة التنقل الوظيفي المتاحة للوافدين، تتم بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، إنَّ «التنقل الوظيفي» هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى منشأة أخرى؛ بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت أن الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي يستثنى منها عدد من الحالات من بينها: «عدم وجود عقد عمل موثق للعامل، وعدم دفع أجر العامل لثالثة أشهر متتالية، أو عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخول المملكة».

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