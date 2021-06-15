نزيه الحيزان: الرياض والشرقية والربع الخالي تتأثر برياح وموجات غُبارية

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، تأثير حركة الرياح والموجات الغُبارية في جنوب العراق والكويت والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض وفي الربع الخالي.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إنَّ بداية تشكل الموجة الغُبارية، كان في جنوب العراق مرورًا بالكويت وإلى شمال المنطقة الشرقية وشرق وشمال شرق الرياض، مشيرًا إلى أنها تتقدم لاحقًا لجنوب المنطقة الشرقية وإلى وسط وجنوب منطقة الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد أكد تأثر منطقة نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة»، بعوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وذلك بدءًا من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء.

وأضاف المركز أن منطقة عسير «أبها، المجاردة، النماص، تنومة، رجال ألمع» تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

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