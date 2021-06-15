هيئة الصحة العامة تعمِّم إرشادات على العاملين وزائري المراكز التجارية

الرياض - محمد عبدالله - بينّت هيئة الصحة العامة «وقاية»، الإرشادات اللازم على العاملين وزائري المراكز التجارية التقيُّد بها، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وقاية، بدليل الإرشادات المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أنه تحقيقًا لمفهوم الأمن الصحي، يجب تطبيق خطة طوارئ الصحة العامة لاحتواء خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بخاصة عند حدوث أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة بين المتسوقين أو الموظفين في المجمعات التجارية.

المراكز التجارية.. شروط للعاملين لمكافحة كورونا

وحددت هيئة الصحة العامة، الإرشادات الوقائية اللازمة والهامة التي يجب على العاملين في المراكز التجارية التقيُّد بها وتتمثل في:

- إلزام العملاء والموظفين بلبس الكمامات القماشية عند الوجود داخل المركز التجاري.

- التشديد على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية الموجودة داخل مراكز التسوق، وذلك من حيث عدد العملاء داخل المتجر، أعداد مستخدمـي المصاعد، اتجاه صعود السلالم، أماكن الانتظار، المسافة المحددة بين العملاء.

- منع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الدخول للمراكز التجارية.

- منع تجربة المواد داخل المتاجر (مثل تجربة مقاس الملابس أو تذوق الأطعمة).

- الحد من التواصل الشخصي مع العملاء ولبس الكمامة والقفازات عند التعامل معهم والالتزام

بالتباعد الاجتماعي عند عملية دفع الحساب.

- عدم تمكين أي عامل لديه أعراض مشابهة لأعراض مرض الإنفلونزا من العمل، ويجب عزله حتى يتم فحصه لمرض كورونا المستجد وشفاؤه تمامًا وخلوه من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

- يجب على العاملين لبس الكمامات القماشية والقفازات قبل التعامل مع المنتجات والتخلص منها

بعد ذلك وتطهير اليدين بعد ذلك.

- على العامليين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية

الشخصية وطريقة إزالتها المثلى.

- عند عملية الاستبدال يجب على العاملين تطهير الملابس والبضائع قبل إعادتها للعرض.

- تقليل عدد الموظفين في الأعمال الإدارية والوضائف التي يمكن تنفيذها عن بعد، وكذلك يجب إلغاء كل الفعاليات والاجتماعات بين الموظفين واستخدام وسائل التواصل عن بعد.

- يفضل إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة.

- التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تعقيم اليدين بمعقم معتمد في حال عدم توافر الماء والصابون.

- تزويد الموظفين والمتسوقين بوسائل وأدوات السلامة والحماية والتي تشمل القفازات والكمامات ويجب توفيرها عند مداخل المولات والسوبر ماركت.

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