خالد الزعاق: بدء موسم «التويبع» غدًا الأربعاء.. ويستمر 13 يوما

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق، إن موسم التويبع الذي يبدأ، غدًا الأربعاء، هو ثاني نجوم مربعانية القيظ، ويستمر 13 يومًا.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن السحب ستكون عابرة لا تمطر إلا أمطارًا خفيفة وتتبخر قبل وصولها إلى الأرض ولا تتسبب في سيول للوديان.

واستكمل خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية: إننا نشهد أطول نهار وأقصر ليالي العام، وفي آخر ذلك الموسم يبدأ الليل يأخذ من النهار.

وأشار الزعاق إلى ارتباط ذلك الموسم بنزول «بواكير النخل»؛ فضلًا عن هبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية.

اقرأ أيضًا:

الزعاق: المناطق الشرقية والوسطى تتأثر بموسم «رياح البوارح» الحار