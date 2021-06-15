السعودية | الرئيس العام لشؤون الحرمين يجتمع بالمجلس الاستشاري استعداد لموسم حج هذا العام

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رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اجتماع المجلس الاستشاري للاستعداد لموسم الحج لهذا العام 1442هـ بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين أعضاء المجلس .

واطلع في بداية اللقاء على تقييم تنفيذ خطة موسم رمضان المبارك لعام 1442هـ، ومدى نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الموسم الاستثنائي.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على الاستعدادات من كافة الوكالات بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بإطلاق خطة الرئاسة لموسم الحج ومبادراتها، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تقوم عليها الرئاسة العامة والجهات المشاركة بالحرمين الشريفين , واستعراض الاستعدادات لندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا.