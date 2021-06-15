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وزير الخارجية ونظيرته الليبية يبحثان العلاقات الثنائية

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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