شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الليبية يبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.