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خطوات إنهاء مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت منصة أبشر مقطع فيديو توضيحيًا شرح خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا من خلال المنصة.
خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا:
وأوضحت المنصة عبر الفيديو المنشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات المبايعة والتي جاءت كالآتي:
1- افتح منصة أبشر.
2- اختر خدمة مبايعة مركبات.
3- اختيار المركبة المراد بيعها.
4- إدخال بياناتك.
5- رفع الطلب.
وبحسب الفيديو التوضيحي لخدمة بيع المركبات إلكترونيًا يأتي في المرحلة الثانية دور المشتري ويقوم بالخطوات التالية:
1- فتح حسابه من منصة أبشر.
2- قبول الطلب.
3- إدخال البيانات.
4- تحويل قيمة السيارة إلى حساب في البنك الوسيط.
5- التأمين على السيارة.
6- تسديد رسوم نقل الملكية.
7- اختيار إتمام المبايعة.
وبعد تسليم السيارة تحول قيمة السيارة للبائع وتوصل للمشتري استمارة السيارة.
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