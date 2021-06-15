بدء موسم هالة الشمس الصيفية 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يبدأ مراقبو السماء في النصف الشمالي للكرة الأرضية في رؤية هالة ضوئية متعددة الألوان تسمي هالة الشمس الصيفية، والتي تظهر بشكل شبه حصري خلال فصل الصيف، عندما تكون الظروف الجوية مهيأة وهو يسمى أيضا بالقوس السمتي المحيط.

سبب ظهور هالة الشمس الصيفية:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الهالة تلقب بـ قوس قزح الناري بسبب ألوانها، وان كانت في الحقيقة لا علاقة لها بالنار أو قوس قزح، فهي ناتجة عن انكسار ضوء الشمس عبر بلورات الجليد على شكل صفيحة في السحب الرقيقة العالية، إذ تتطلب هندسة الانكسار أن تكون الشمس عالية في السماء – فوق 58 درجة -، وهو ما يفسر سبب كونها ظاهرة صيفية، أما قوس قزح فهو ناتج عن ضوء الشمس المنعكس عن قطرات المطر.

موعد ظهور هالة القوس السمتي:

واختتم أبو زاهرة إلى القول، يظهر القوس السمتي المحيط دائمًا تحت الشمس، وبالقرب من الأفق، ويلاحظ أن ألوانه أنقى من ألوان قوس قزح، ويمكن أن يشاهد عدة مرات خلال الموسم، وتعتبر شهور يونيو ويوليو أغسطس أفضل الشهور لرؤية هالة القوس السمتي المحيط بحجمها الكبير والألوان الطيفية النقية والزاهية ما يجعلها واحدة من أجمل الهالات الجليدية التي تشاهد بالعين المجردة.

شارك الخبر