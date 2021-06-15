5 نصائح لمنع تكوين حصوات الكلى عند الأطفال والمراهقين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، عن 5 أشياء يمكنها أن تمنع تكوّن حصوات الكلى لدى الأطفال والمراهقين تحديدًا، وتجنبهم التعرض لهذا المرض الذي قد يسبب لهم المتاعب، أولها شرب الماء بكميات جيدة لا تقل عن لترين يوميًا وخصوصًا مع ارتفاع الحرارة تزامنًا مع حلول الصيف، وهو أفضل وأكثر وسيلة طبيعية لإخراج الحجارة المزعجة من الجسم، لذا ينصح بشرب المياه دائمًا.

منع وتكسير حصوات الكلى:



وأضاف الدكتور نصر الدين الشريف، بأن ثانيها تناول الثمار الحمضية مثل الليمون والبرتقال، لأنها تمنع وتكسر الحصى، فحامض الستريك يتحد مع الكالسيوم في البول ويمنع تشكيل أكسالات الكالسيوم، أما ثالث الأشياء فهو تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ورابعها الحد من تناول ملح الطعام المسبب لارتفاع ضغط الدم وخلل في توازن المعادن في الجسم وزيادة كمية الصوديوم واحتباس الماء في الجسم، أما الخامس فتقليل نسبة استهلاك اللحوم الحمراء، إذ بينت الدراسات الحديثة أن كثرتها يضر بالكلى ويسبب الحصوات والفشل في الكلى.

أهمية السوائل:

وشدد على ضرورة تناول السوائل لتعويض ما يفقده الجسم مع ارتفاع الحرارة عبر التعرق، فالشخص العادي يحتاج من لتر ونصف إلى لترين من الماء في الأجواء المعتدلة، أما في الصيف ومع ارتفاع الحرارة والرطوبة النسبية فالوضع يرتفع إلى 3 لترات.

والسوائل ليست ضرورية أن تكون مياها نقية ولكن يشملها العصائر، وتزداد حاجة السوائل للذين يتطلب تواجدهم في الميدان، تجنبًا للشعور بالعطش المستمر وجفاف الفم والجسم، مع ضرورة تجنب أماكن الطقس الحارة والأماكن المكشوفة لأشعة الشمس لتجنب ضربات الشمس، وضرورة استخدام الكريمات التي تحمي الوجه من أشعة الشمس والتعرض لحرق البشرة، واستخدام التكييف عند قيادة السيارات لمنع التعرض للأجواء الحارة التي تسبب الشعور بجفاف الفم والصداع.

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