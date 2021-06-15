شكرا لمتابعة خبر عن هيئة "تطوير الرياض" تقرر إيقاف القنوات المائية لتسهيل عملية البحث عن الطفل المفقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت هيئة تطوير الرياض إيقاف القنوات المائية لتسهيل عملية البحث عن الطفل المفقود "فراس" الذي سقط في وادي الحائر منذ 6 أيام.

وكان الطفل البالغ من العمر 7 سنوات قد سقط في المياه بعد خروجه مع أسرته للتنزه، وحاول الأب إنقاذه إلا أنه فشل.

وتواصل فرق الدفاع المدني جهودها في عملية البحث، وأطلقت دمية بنفس وزن الطفل في المياه، للتوصل إلى المكان المرجح أن يكون "فراس" فيه، ولا تزال عمليات البحث جارية، وذلك بحسب قناة "الإخبارية".

ومن جهته، قال والد الطفل "فراس" أن قوارب البحث دخلت إلى منطقة السد القريبة من مكان سقوط طفله، مرجحا أن يتم إيقاف القنوات المائية بحلول يوم غد، موجها الشكر لكل الفرق المشاركة في عملية البحث عن نجله.

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