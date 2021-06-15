«التنمية الاجتماعية»: 3 شروط لكفالة المقترضين

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 3 شروط لكفالة المقترضين، مشيرا إلى أن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين فقط دون الاقتراض.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه يجب أن يكون الكفيل موظفا حكوميا أو موظفا في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.

وأشار إلى أنه من بين الشروط –كذلك- ألا يكون لدى الكفيل التزامات مالية تمنعه من الكفالة.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية: « هل موظف القوات البرية الملكية السعودية يستطيع كفالة مقترض؟».

كفالة شخصين

ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية فإن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين فقط دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول، وأن تسمح التزاماته المسجلة باسمه بالاقتراض.

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الكفيل يجب أن يكون ذا ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

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