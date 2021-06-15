4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق، قائمة الأعلى تسجيلا لإصابات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت 402 إصابة جديدة، من إجمالي 1269 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 262 حالة، والمنطقة الشرقية 186 حالة، وعسير 105 حالات، والمدينة المنورة 79 حالة، وجازان 77 حالة، والقصيم 40 حالة، ونجران 31 حالة، والباحة 27 حالة، وتبوك 25 حالة، وحائل 19 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، والجوف 2 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، و16 حالة وفاة جديدة، و1014 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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