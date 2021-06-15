شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يؤكد استعدادات «الوكالات» لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الاستعدادات من كافة الوكالات بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بإطلاق خطة الرئاسة لموسم الحج ومبادراتها، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تقوم عليها الرئاسة العامة والجهات المشاركة بالحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين أعضاء المجلس.

واطلع، في بداية اللقاء على تقييم تنفيذ خطة موسم رمضان المبارك لعام 1442هـ، ومدى نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الموسم الاستثنائي.

وختامًا حرص خلال الاجتماع على أنه يجب استعراض الاستعدادات لندوة جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا، وشكر جميع الجهود التي تبذلها الوكالات والمبادرات التي تقدم لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وعلى ما يقدمه ولاة الأمر-حفظهم الله- من دعم مستمر للرئاسة العامة.