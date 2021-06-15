شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بالطاقة الشمسية.. تركيب «كراسي ذكية» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة الشرقية أعمال تركيب "الكراسي الذكية" في عدد من المواقع الحيوية والمتنزهات بمحافظة الخبر، شملت ممشى حي الراكة، وممشى الأمير تركي ، والواجهة البحرية ، وكورنيش الخبر الشمالي ، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، وضمن برنامج تحسين جودة الحياة للمدن .

وتتميز الكراسي الذكية بأنها صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، وتضم شحناً لاسلكياً لأجهزة الهاتف الجوال، إضافة إلى منافذ USB، وإضاءة ليلية، إلى جانب تميزها بتصاميم حديثة متنوعة الشكل والحجم.

وتأتي هذه المبادرة لتحسين جودة حياة سكان وزوّار المنطقة ، عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع ، وذلك تماشيا مع برنامج جودة الحياة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة أعمال تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة رأس تنورة ، من خلال إعادة السفلتة والطلاء وإعادة تأهيل الأرصفة ، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بالمحافظة .

وشملت أعمال التأهيل شارع ابن خلدون، وشارع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي قرطبة، وشارع الإمام أبو حنيفة، وشارع الملك عبدالله بحي الزهور ، إضافة إلى صيانة وتطوير دورات المياه بحي قرطبة وكورنيش المحافظة .