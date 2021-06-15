شكرا لقرائتكم خبر عن 196 مؤسسة وشخصية إسلامية عالمية تؤيد «قرار الحج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، تأييدها لقرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة بهذا الشأن.

ويعبر الرقم عن تأييد كبير للقرار، الذي ينطلق من حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم.

ومن الدول المؤيدة، أستراليا، كولومبيا، الأورغواي، الأكوادور، ترينداد، الهند، أفغانستان، باكستان، كشمير، نيوزلندا، ماليزيا، نيبال، بنغلاديش، أندونيسيا، الفلبين، البوسنة والهرسك، ألبانيا، كورتيا، الجبل الأسود، تركيا، تشاد، أثيوبيا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، موريشيوس، الكاميرون، نامبيا، زيمبابوي كوسوفا، لبنان، فلسطين، السودان، جنوب السودان، كازاخستان، تايلند، سيشل، ملاوي، بلين مابان، الجابون، مدغشقر روندا.