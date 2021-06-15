إتلاف ومصادرة 1400 كرتون من المواد الغذائية الفاسدة في بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - بيشة

ضبطت بلدية محافظة بيشة أكثر من 1400 كرتون من المواد الغذائية حُفظت بطريقة غير صحية بأحد المستودعات الغذائية.

جولات رقابية متواصلة

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية ومن خلال تكثيفها للجولات الرقابية تمكنت من ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية بطريقة عشوائية ويفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية، وعلى إثر ذلك تم مصادرة وإتلاف 1484 كرتونًا منتهي الصلاحية وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.

الرقابة على المواد الغذائية

وأشار آل جلبان إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن حملات البلدية الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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