الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي تتواصل فيه عملية إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي يمكن معرفة الشرائح والمدارس في القطاع الحالي عبر نظام نور.

الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي:

وعن طريقة معرفة الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي يقول المدرب عبدالرحمن الشهري إن ذلك يتم باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول لحساب المعلم في نظام نور.

2- الانتقال إلى خدمات شؤون المعلمين.

3- الدخول إلى الشرائح والمدارس.

4- اختر المرحلة الدراسية ثم القطاع ثم الكل.

5- تظهر جميع الشرائح وتظهر المدارس التابعة لكل شريحة.

آليات حركة النقل:

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني وعدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

نتيجة إجراءات النقل:

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

شارك الخبر