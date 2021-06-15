الحالات النشطة ترتفع إلى 10314 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1014) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (450255) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10314) حالة من بينها (1569) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (468175) حالة، توفي منهم (7606) حالات.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1269) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 402، منطقة الرياض 262، الشرقية 186، عسير 105، المدينة المنورة 79، جازان 77، القصيم 40، نجران 31، الباحة 25.

أما أقل الحالات المسجلة فكانت في مناطق حائل بواقع 19 حالة والحدود الشمالية 14، ومنطقة الجوف حالتين فقط.

جرعات لقاح كورونا

من جهة أخرى أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من 16 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.



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