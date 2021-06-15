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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن مراقبي السماء في النصف الشمالي للكرة الأرضية على موعد لرؤية هالة ضوئية متعددة الألوان تظهر بشكل شبه حصري، خلال فصل الصيف، عندما تكون الظروف الجوية مهيأة، وهي تسمى القوس السمتي المحيط.
تلقب هذه الهالة بـ"قوس قزح الناري" بسبب ألوانها، وإن كانت في الحقيقة لا علاقة لها بالنار أو قوس قزح، فهي ناتجة عن انكسار ضوء الشمس عبر بلورات الجليد على شكل صفيحة في السحب الرقيقة العالية، تتطلب هندسة الانكسار أن تكون الشمس عالية في السماء "فوق 58 درجة"، وهو ما يفسّر سبب كونها ظاهرة صيفية، أمّا قوس قزح فهو ناتج عن ضوء الشمس المنعكس عن قطرات المطر.
يظهر القوس السمتي المحيط دائمًا تحت الشمس وبالقرب من الأفق ويلاحظ أن ألوانه أنقى من ألوان قوس قزح ويمكن أن يشاهد عدة مرات خلال الموسم.
وتعتبر شهور يونيو ويوليو أغسطس أفضل الشهور لرؤية هالة القوس السمتي المحيط بحجمها الكبير والألوان الطيفية النقية والزاهية ما يجعلها واحدة من أجمل الهالات الجليدية التي تشاهد بالعين المجردة.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 04:47 PM
"قوس قزح الناري" هالة ناتجة عن انكسار ضوء الشمس"فلكية جدة": بداية موسم هالة الشمس الصيفية 2021
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن مراقبي السماء في النصف الشمالي للكرة الأرضية على موعد لرؤية هالة ضوئية متعددة الألوان تظهر بشكل شبه حصري، خلال فصل الصيف، عندما تكون الظروف الجوية مهيأة، وهي تسمى القوس السمتي المحيط.
تلقب هذه الهالة بـ"قوس قزح الناري" بسبب ألوانها، وإن كانت في الحقيقة لا علاقة لها بالنار أو قوس قزح، فهي ناتجة عن انكسار ضوء الشمس عبر بلورات الجليد على شكل صفيحة في السحب الرقيقة العالية، تتطلب هندسة الانكسار أن تكون الشمس عالية في السماء "فوق 58 درجة"، وهو ما يفسّر سبب كونها ظاهرة صيفية، أمّا قوس قزح فهو ناتج عن ضوء الشمس المنعكس عن قطرات المطر.
يظهر القوس السمتي المحيط دائمًا تحت الشمس وبالقرب من الأفق ويلاحظ أن ألوانه أنقى من ألوان قوس قزح ويمكن أن يشاهد عدة مرات خلال الموسم.
وتعتبر شهور يونيو ويوليو أغسطس أفضل الشهور لرؤية هالة القوس السمتي المحيط بحجمها الكبير والألوان الطيفية النقية والزاهية ما يجعلها واحدة من أجمل الهالات الجليدية التي تشاهد بالعين المجردة.
، "فلكية جدة": بداية موسم هالة الشمس الصيفية 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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