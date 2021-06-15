محمد بن مسعود - الدمام - بلغت المساحة 71.249.84 متراً مربعاً أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف. وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية". 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 04:43 PM بلغت المساحة 71.249.84 متراً مربعاً "تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف "تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف. وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية". الكلمات المفتاحية ، "تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف ،

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