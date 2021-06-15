، صندوق "الشهداء والمفقودين" و"هدف" يحددان مسارات التعاون ،

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عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي في الأمانة اليوم، اجتماعاً مع مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني؛ لوضع أسس شراكة بين الصندوقين تحدد مسارات التعاون في مجال دعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددة التي يقدمها الصندوق.
وأكد "الحارثي" أن الصندوق في مهمته التأسيسية التي بدأت انطلاقتها وفق تأسيس علمي وعملي وضع التميز في إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أساس الوفاء بمهماته، كما وضعها وأراد لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق، وبدأ صندوق الشهداء في رسم سياسته وفق استراتيجية للتواصل مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة كافة لإيجاد علاقات وشراكات تعاونية تحقق لمن يرعاهم الصندوق الحياة الكريمة كما هي أهداف القيادة الرشيدة في هذا الشأن.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 04:15 PM
بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددةصندوق "الشهداء والمفقودين" و"هدف" يحددان مسارات التعاون
عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي في الأمانة اليوم، اجتماعاً مع مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني؛ لوضع أسس شراكة بين الصندوقين تحدد مسارات التعاون في مجال دعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددة التي يقدمها الصندوق.
وأكد "الحارثي" أن الصندوق في مهمته التأسيسية التي بدأت انطلاقتها وفق تأسيس علمي وعملي وضع التميز في إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أساس الوفاء بمهماته، كما وضعها وأراد لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق، وبدأ صندوق الشهداء في رسم سياسته وفق استراتيجية للتواصل مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة كافة لإيجاد علاقات وشراكات تعاونية تحقق لمن يرعاهم الصندوق الحياة الكريمة كما هي أهداف القيادة الرشيدة في هذا الشأن.
، صندوق "الشهداء والمفقودين" و"هدف" يحددان مسارات التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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