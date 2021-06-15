شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق كامل لطريق الملك عبدالعزيز لعمل تحويلات مرورية الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة عن إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز وعمل تحويلات مرورية مؤقتا يوم الجمعة القادم لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد مقابل ريدسي مول.

وسيتم ذلك خلال 12 ساعة متواصلة يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة 12 ظهرًا وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر.

ويتم اتخاذ جميع اجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.