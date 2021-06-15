شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة بحي البغدادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة وتعيد فتح وتأهيل أحد الشوارع بحي البغدادية، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

ومن حانبه، قال المهندس عمرو الدقس مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة أن الفرق الميدانية أزالت العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات بعد فترة توقف طويلة.

وأضاف أن الأعمال المنفذة شملت الأرصفة والسفلتة ومعالجة الطبقة المتضررة وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع. مؤكدا استمرار الجهود في منع وإزالة كافة المخالفات البلدية.