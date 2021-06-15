شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن عن ‎استدعاء 105 شاحنات ايسوزو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ‎استدعاء 105 شاحنات ايسوزو "N&Q-Series" 2015 - 2021.

واوضحت التجارة أن سبب الاستدعاء هو احتمالية عدم إحكام شد صامولة براغي الربط في المحور الخلفي بعزم الدوران مما قد يؤدي إلى انحراف المحور الخلفي وتعطل المركبة عن العمل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1,283 مركبة نيسان “Sunny” موديل 2020، مبينة أن الاستدعاء بسبب خلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة