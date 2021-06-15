بلدية المليساء تتلف 104 من المراتب و200 من مخلفات الاسفنج

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الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

بلدية المليساء تتلف ١٠٤ من المراتب و٢٠٠ من مخلفات الاسفنج في حملة مشتركة

أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (104) من المراتب و (200) كجم من مخلفات الإسفنج، وذلك خلال حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في حي "اللؤلؤ" جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء فيصل المالكي أن الفرق الميدانية رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني عبارة عن "أحواش" سورين يُستخدمان لـتدوير الإسفنج والقطن المستعمل، حيث جرى مصادرة مكنتين تستخدم في أعمال القطن "المراتب" والمخدات وتغليفها مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وتشدد أمانة جدة أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان