شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

حثت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الطلاب والطالبات على التسجيل في مراكز الدعم التعليمية الصيفية الافتراضية عبر منصة مدرستي ؛ لبناء المهارات الأساسية وتعزيز القدرات، وذلك عبر

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن إطلاق هذه البرامج الصيفية يعد دعماً مباشراً لبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات وتعزيزها وتنمية قدراتهم، فيما سيستمر دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لمدة ستة أسابيع بدءا من الثالث من ذي القعدة الجاري إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن السادس عشر إلى السادس والعشرين من ذي الحجة المقبل.

وأضاف الجوني: أنه تم تخصيص مدرستين ابتدائية ومتوسطة للبنين وكذلك مثلها للبنات، بحيث لا يزيد طلاب كل مدرسة عن 500 طالب وطالبة، فيما تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقا للجداول الدراسية المعدة لكافة صفوف المرحلتين، بالإضافة إلى حضور المعلمين والمعلمات يوما واحدا في الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.