شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

شاركت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم ، الذي يقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة". وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم .

وقد شارك في حملة التبرع بالدم عدد من منسوبي قيادة حرس الحدود من ضباط وأفراد ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتي مشاركة حرس الحدود بتبوك ايمانا منها بالدور الإنساني النبيل في مد يد العون والمساعدة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة، وللمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم .