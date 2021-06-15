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حرس الحدود بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

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الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

شاركت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم ، الذي يقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة". وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم .

وقد شارك في حملة التبرع بالدم عدد من منسوبي قيادة حرس الحدود من ضباط وأفراد ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس .

وتأتي مشاركة حرس الحدود بتبوك ايمانا منها بالدور الإنساني النبيل في مد يد العون والمساعدة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة، وللمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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