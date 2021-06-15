الجمعة.. إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة لمدة 12 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا، يوم الجمعة القادم.

وقالت أمانة جدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إغلاق طريق الملك عبد العزيز مؤقتا يأتي لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد مقابل ريدسي مول.

وأشارت أمانة جدة إلى أن إغلاق الطريق سيستمر 12 ساعة، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 12 ظهر الجمعة،موضحة أنه سيتم عمل اللوحات الإرشادية اللازمة لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.

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