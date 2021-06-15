اخبار السعوديه

الجمعة.. إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة لمدة 12 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا، يوم الجمعة القادم.

وقالت أمانة جدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إغلاق طريق الملك عبد العزيز مؤقتا يأتي لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد مقابل ريدسي مول.

وأشارت أمانة جدة إلى أن إغلاق الطريق سيستمر  12 ساعة، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 12 ظهر الجمعة،موضحة أنه سيتم عمل اللوحات الإرشادية اللازمة لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.

اقرأ أيضا:

أمانة جدة: إزالة عقارات مخالفة وإعادة فتح وتأهيل أحد الشوارع

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا