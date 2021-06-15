«التأمينات»: إجراءان على زائري فروع المؤسسة مراعاتهما

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءين يجب على زائري أحد فروع المؤسسة الالتزام بهما، للحفاظ على سلامة الجميع.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لزيارة أحد فروع المؤسسة، يجب حجز موعد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

وطالبت زائريها، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامات، وغسل أو تعقيم اليدين، وعدم المصافحة، بالإضافة إلى ترك مسافة مترين بين الزائر والآخرين.

وأشارت المؤسسة إلى أن الدخول إلى أحد الفروع يستوجب تفعيل تطبيق «توكلنا».

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