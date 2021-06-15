6 جهات حكومية تتشارك لرفع توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشرية، إن 6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والشركات، التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

وذكرت وزارة الموارد البشرية –في بيان لها- أن الجهات الحكومية، شركاء البرنامج، هي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأشارت إلى أن تلك الجهات تعمل على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين، كما يقدم شركاء البرنامج، عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.

يُذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارا وزارية برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51%.

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