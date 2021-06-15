أول أيام موسم التويبع تبدأ الأربعاء.. أطول نهار وأقصر ليالي العام

الرياض - محمد عبدالله - قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن أول أيام موسم «التويبع» وهو ثاني نجوم مربعانية القيظ، تبدأ غدًا الأربعاء.

وأوضح الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أننا سنعيش في «التويبع» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، إضافة إلى نزول بواكير (النخل)، وهبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية غالبًا.

وأشار الزعاق، إلى أنه في آخر «التويبع» سيبدأ الليل يأخذ من النهار، موضحًا أن مدته 13 يومًا، وتسميه العرب «الدبران» لأنه يقع في دبر الثريا.

وأضاف الزعاق أنه مع دخول «التويبع» ينتهي موسم نزول الأمطار على معظم الدول العربية ما عدا جنوب السعودية واليمن وسلطنة عمان.

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