196 جهة وشخصية إسلامية تؤيد إجراءات السعودية في حج 1442

أيد 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، قرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة بهذا الشأن، حيث يعبر الرقم عن تأييد كبير للقرار، الذي ينطلق من حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت السبت الماضي عن الآليات والضوابط، التي سيتم اتباعها في موسم الحج للعام الهجري 1442هـ. وقالت: «في ضوء ما يشهده العالم أجمع، من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ، على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط».

وأوضحت الوزارة أن إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة. وشددت الوزارة «على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء الحج، خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من «18 إلى 65 عاماً» للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين».

وأشارت الوزارة إلى أن تقنين أعداد الحج لهذا العام، جاءت للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي: «حريصون على أن يكون حجاج بيت الله في وضع آمن وسلامة عالية، والمملكة تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الأوبئة».

وأضاف: «العالم لا يزال يعاني من هذه الجائحة، وتم قصر الحج على الداخل لمنع إصابة الحجاج بتحورات جديدة من الفيروس»، مؤكداً أن «هناك متابعة دقيقة لسلامة الحجاج، واستعدادات لإجراء الفحوصات الكافية لضمان سلامة الجميع». ويمكن الإطلاع على أسماء المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم التي أيدت قرار المملكة بهذا الخصوص من خلال هذا الرابط:

https://www.alwatan.com.sa/uploads/pdf/video/index.pdf