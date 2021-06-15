جدة : إغلاق مؤقت لطريق الملك عبدالعزيز

196 جهة وشخصية إسلامية تؤيد إجراءات السعودية في حج 1442 أيد 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، قرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة... دوت الخليج دوت الخليج 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

العدل : 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونيًا، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442 هـ.وأكدت الوزارة، إتاحة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> أشجار تنطق وسيوف تعود من العدم عادل الشهري شاب من مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وجد نفسه في صناعة الهدايا التذكارية والتحف التي ينفذها يدويا... أبها : محمد آل عمر أبها : محمد آل عمر 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة... جدة محمد غرسان جدة محمد غرسان 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

تطوير 26 محطة وقود اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

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