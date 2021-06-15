اخبار السعوديه

جدة : إغلاق مؤقت لطريق الملك عبدالعزيز

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196 جهة وشخصية إسلامية تؤيد إجراءات في حج 1442

أيد 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، قرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة...

7336fc9e1a.jpgدوت الخليج
3020505d45.jpg05 ذو القعدة 1442 هـ

العدل : 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر

كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونيًا، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442 هـ.وأكدت الوزارة، إتاحة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ
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أشجار تنطق وسيوف تعود من العدم

عادل الشهري شاب من مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وجد نفسه في صناعة الهدايا التذكارية والتحف التي ينفذها يدويا...

icon-byline.pngأبها : محمد آل عمر
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء

أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ
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استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران

استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية

صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة »، إلى 8 فئات،...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

تطوير 26 محطة وقود

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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