شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الشورى» تناقش شكاوى المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس هزاع القحطاني، عددًا من المحاور تركزت حول الهيكل التنظيمي للهيئة، واستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تمت الموافق عليها مؤخراً والخطط المستقبلية، إضافة إلى استراتيجية القطاع تجاه التعافي بعد الجائحة، ووضع الخطط للتعامل مع الأزمات المماثلة المؤثرة مستقبلًا.

ناقش المجتمعون الشكاوى المقدمة من المسافرين وكيفية إنجاز الهيئة في التعامل مع 97% منها، كما تم بحث أوجه التعاون بين الهيئة ووزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى ذات العلاقة في دعم الشركات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المسافر.

واستفسر أعضاء اللجنة عن أسباب تعثر إكمال بعض مشاريع المطارات، وما تم حيال جهود الهيئة في توطين الوظائف وتفعيل دور المرأة، بجانب استفسارات أخرى طرحها أعضاء اللجنة وأجاب عنها مسؤولو الهيئة، إذ تعد اللجنة تقريرها بشأن التقرير لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمناً رأيها وتوصياتها.