شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محلين وإتلاف 280 كيلو أغذية غير صالحة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي ، 51 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في محافظة رأس تنورة ، أسفرت عن تسجيل 44 إنذاراً ، وإغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية ، وإتلاف 280 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .

وأوضحت أمانة الشرقية أنه جرى خلال هذه الجولات التفتيشية زيارة 538 محلاً ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ، والالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه تم تجديد 36 رخصة، وإصدار 43 شهادة صحية ، فيما استقبل مسلخ المحافظة 1306 ذبائح .