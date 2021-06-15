شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 700 كيلو خضروات وفواكه بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 490 كيلو جرامًا من الخضراوات والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، يأتي ذلك بعد قيام مراقبي البلدية بحملة ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين الموجودين بالطرقات والساحات, وذلك ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار حرصها لتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

كما صادرت الأمانة ممثلة ببلديتي المسفلة الفرعية والعمرة الفرعية وبمساندة الضبط الإداري حملة مكثفة على الباعة الجائلين في حي الكُنكارية، وذلك ضمن الحملات التي تقوم بها البلدية بهدف القضاء على الظاهر السلبية وللتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع، وأسفرت الحملة عن مصادرة 250 كيلو جرامًا من الفواكه المشكلة مجهولة المصدر حيث تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إغلاق مقهى مُخالف يعمل بدون تراخيص نظامية وتم اتخاذ الإجراء النظامي حياله وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وأكدت الأمانة متابعة كافة الأنشطة العامة وتكثيف الحملات الرقابية للقضاء على الظواهر السلبية، ولتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي. وتَحُث المواطنين للتعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940 .