196 جهة وشخصية حول العالم تؤيد إجراءات السعودية في موسم حج 1442

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة تؤكد الإجماع العربي والإسلامي على قرارات السعودية الخاصة بتنظيم موسم حج 1442 وفق الإجراءات الاحترازية أعلنت 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، تأييدهم لقرار قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة بهذا الشأن.

ويعبر هذا الرقم عن تأييد كبير للقرار، الذي ينطلق من حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم وحماية الأنفس وذلك ونظرًا لطبيعة الحشود في فريضة الحج، التي تقضي أوقاتًا ممتدة في بقاع متعددة ومحددة إتباعًا لترتيب أداء المناسك، مما يجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية أمراً حيويًا في غاية الأهمية، لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم.

إجراءات حج 1442

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.

إجمالي عدد الحجاج المتوقع

وتضمنت الترتيبات ما يلي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، تؤكد أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا، ولذا فقد حرصت على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، والتي سيتم إعلانها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد هذا اليوم، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك.

بيان_بأسماء_المؤيدين_بقصر_حج_هذا_العام_1442هـ

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