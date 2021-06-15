واشنطن: السعودية لها حق الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن للملكة العربية السعودية الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، مؤكدة على أن فرض العقوبات هي إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران.

إدانة هجمات الحوثي على مدرسة في عسير

وجاء ذلك بعدما دانت الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، سقوط طائرة مسيرة حوثية على مدرسة في عسير جنوب السعودية، منتقدة محاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأطفال.

كما جددت مطالبة الحوثيين الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار.

ومن جهة أخرى، ألقى المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكثر من مرة، باللوم على الميليشيات مسؤولية استمرار النزاع في اليمن، وعرقلة مساعي وقف النار في البلاد.

وقد أكد في تصريحات سابقة على أن الدور السلبي الإيراني لا يبدو أنه شهد أي انخفاض أو تطور إيجابي.

إعادة فرض عقوبات على كيانات الحوثي

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أعادت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة وأفراد يمنيين لارتباطهم بإيران ودعمهم الحوثيين، الخميس الماضي، في مؤشر على تمسك الإدارة الأميركية بمعاقبة معرقلي مساعي التهدئة في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قد كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها للهجوم على أهداف مدنية واقتصادية في السعودية، وهي محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها.

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